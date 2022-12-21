В Польше рассказали, как ужесточат контроль над украинскими беженцами

Власти Польши ужесточили контроль над выдачей пособия «500+» беженцам с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Gazeta Wyborcza Каролины Козакевич.

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Она указала, что в конце сентября мэр Перемышля Войцех Бакун обвинил украинских беженцев в вымогательстве социальных пособий. Издание отмечает, что город находится на границе с Украиной. Мэр Перемышля считает свое высказывание объективной оценкой ситуации.

Управление социального страхования (УСС) в свою очередь объявило, что в ближайшее время будет реализована новая инициатива: выезд гражданина Украины за пределы Польши на срок более месяца будет лишать его права на легальное пребывание в стране и на получение пособия для семей «500+». Такое заявление сделала пресс-секретарь УСС Ивона Ковальская-Матис.

Она же отметила, что управление социального страхования уже приостановило выдачу более 110 тысяч пособий.

Обозреватель Gazeta Wyborcza также обратила внимание на полный спектр возможностей УСС проверять факт выезда гражданина Украины из Польши: управление располагает доступом к реестру пограничной службы.