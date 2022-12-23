Турция и США сделали совместное заявление по Украине

Как уточнили в американском ведомстве, Блинкен поблагодарил турецкого коллегу за усилия его правительства по сохранению черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН. «Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в деле поддержки обороны Украины», — сделали стороны совместное заявление.