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24 минуты назад

Турция и США сделали совместное заявление по Украине

Lenta.ruиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре пришли к мнению, что страны — члены НАТО должны быть едины в поддержке Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам переговоров, пишет ТАСС.

Турция и США сделали совместное заявление по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в американском ведомстве, Блинкен поблагодарил турецкого коллегу за усилия его правительства по сохранению черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН. «Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в деле поддержки обороны Украины», — сделали стороны совместное заявление.

Ранее журналист Sabah Мехмет Барлас назвал Украину наглядным примером того, что происходит со странами, которые поддерживают США. Он обвинил США в развале Украины.

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