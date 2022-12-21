Принятые властями Киева законы об отмене русского языка и культуры должны быть устранены как проявление национализма в рамках помощи США в восстановлении Украины после войны. Об этом пишет обозреватель National Review Майкл Дохерти, передает РИА Новости.
Он рассказал о своем участии в дискуссии о национализме и католицизме в Католическом университете Америки. Журналист в ходе конференции обратил внимание на то, что на Украине действуют законы, запрещающие публиковать материалы на русском языке без аналога на украинском. Участники дискуссии в ответ на это замечание обвинили его в «кремлевской пропаганде».
Автор сперва подумал, что неправильно понял принятый Киевом закон, но затем убедился, что это не так. По его словам, в западных государствах также действуют языковые законы, однако они как раз направлены на сохранение языка и культуры. На Украине же, считает он, обратная ситуация.
«Украинско-националистический проект — это совершенно другое», — написал Дохерти и добавил, что для трети жителей страны украинский — не родной язык, а его изучение не интересует огромное количество людей. Обозреватель склонен полагать, что все эти законы — попытки принудить людей принять украинский язык и культуру.
В заключении автор указал, что принятые на Украине культурные законы нельзя назвать демократическими или либеральными, по своей сути они именно радикальные. Он считает нужным потребовать от Киева смягчения или отмены этих нововведений в рамках поддержки США Украины в послевоенном восстановлении.