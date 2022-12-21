Принятые властями Киева законы об отмене русского языка и культуры должны быть устранены как проявление национализма в рамках помощи США в восстановлении Украины после войны. Об этом пишет обозреватель National Review Майкл Дохерти, передает РИА Новости.

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Он рассказал о своем участии в дискуссии о национализме и католицизме в Католическом университете Америки. Журналист в ходе конференции обратил внимание на то, что на Украине действуют законы, запрещающие публиковать материалы на русском языке без аналога на украинском. Участники дискуссии в ответ на это замечание обвинили его в «кремлевской пропаганде».

Автор сперва подумал, что неправильно понял принятый Киевом закон, но затем убедился, что это не так. По его словам, в западных государствах также действуют языковые законы, однако они как раз направлены на сохранение языка и культуры. На Украине же, считает он, обратная ситуация.

«Украинско-националистический проект — это совершенно другое», — написал Дохерти и добавил, что для трети жителей страны украинский — не родной язык, а его изучение не интересует огромное количество людей. Обозреватель склонен полагать, что все эти законы — попытки принудить людей принять украинский язык и культуру.