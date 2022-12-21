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18 минут назад

В Венгрии сочли ошибкой попытку западных стран сделать военную базу из Украины

Lenta.ruиещё 2

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер счел ошибкой попытку западных стран сделать военную базу из Украины. Об этом он заявил в эфире радиостанции InfoRadio, передает газета «Известия».

В Венгрии сочли ошибкой попытку западных стран сделать военную базу из Украины
Фото: ТАССТАСС

«Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России», — сказал Кевер. По его мнению, на попытки как можно сильнее отделить Москву от Европы экономически и политически также указывают санкции.

При этом венгерский политик заявил, что Будапешт выступает за суверенитет Киева. По его мнению, Украине должен быть «возвращен суверенитет в пределах согласованных на международном уровне границ, включая Крым».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна всегда выступала за прагматичные отношения с Россией. До этого Венгрия настояла на исключении российских министров из девятого пакета санкций Евросоюза.

В мире,Ласло Кевер,Петер Сийярто,ЕС,
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