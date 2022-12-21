В Венгрии сочли ошибкой попытку западных стран сделать военную базу из Украины

«Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России», — сказал Кевер. По его мнению, на попытки как можно сильнее отделить Москву от Европы экономически и политически также указывают санкции.