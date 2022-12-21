ООН призвал Баку и Ереван соблюдать договоренности о прекращении огня

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча обратился к Баку и Еревану с просьбой прекратить огонь, исполнив обязательства по соглашению от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его речь на заседании СБ ООН.
Он напомнил, что Баку и Ереван обязались исполнять положения в трехстороннем заявлении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, как и согласованные в будущем заявления в этом направлении.
Енча призвал стороны конфликта удвоить усилия по урегулированию ситуации, чтобы достичь устойчивого решения о мире. Он подчеркнул, что это нужно сделать в ближайшее время, пока «не стало поздно».
Помощник генерального секретаря также обратился к международному сообществу с призывом не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Баку и Ереваном, так как в дальнейшем негативные последствия могут повлиять на весь Южный Кавказ.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением старого конфликта и обернулись разрушениями и жертвами среди гражданских. Баку и Ереван несколько раз пытались установить мир, но добились успеха только в ночь на 10 сентября. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, а также обменяться пленными и телами погибших.