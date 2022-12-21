ООН призвал Баку и Ереван соблюдать договоренности о прекращении огня

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча обратился к Баку и Еревану с просьбой прекратить огонь, исполнив обязательства по соглашению от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его речь на заседании СБ ООН.

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Он напомнил, что Баку и Ереван обязались исполнять положения в трехстороннем заявлении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, как и согласованные в будущем заявления в этом направлении.

Енча призвал стороны конфликта удвоить усилия по урегулированию ситуации, чтобы достичь устойчивого решения о мире. Он подчеркнул, что это нужно сделать в ближайшее время, пока «не стало поздно».

Помощник генерального секретаря также обратился к международному сообществу с призывом не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Баку и Ереваном, так как в дальнейшем негативные последствия могут повлиять на весь Южный Кавказ.