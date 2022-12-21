Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк одобрил выделение дополнительной финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз банка.
В июне Всемирный банк также одобрил финансовую помощь Украине на сумму 1,49 миллиарда долларов. В августе Киев получил от США дополнительные 4,5 миллиарда долларов с помощью этой организации. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила, что Украина до конца 2022 года может получить еще 1,7 миллиарда долларов. Во вторник Киеву выделили грантовые средства США в размере 2 миллиардов долларов через фонд Всемирного банка.
Как говорится в релизе финансовой организации, Всемирный банк признал необходимость нового пакета финансирования на сумму 610 миллионов долларов, который поможет Украине удовлетворить свои базовые потребности. Издание отмечает, что этот пакет помощи дополняет предыдущие.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что поддержка Киева оружием и финансовыми средствами вовлекает все больше западных государств в конфликт на стороне Украины. Глава ведомства Сергея Лавров говорил, что поддерживающие Киев страны Запада также становятся участниками конфликта.