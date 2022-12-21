Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк одобрил выделение дополнительной финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз банка.

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В июне Всемирный банк также одобрил финансовую помощь Украине на сумму 1,49 миллиарда долларов. В августе Киев получил от США дополнительные 4,5 миллиарда долларов с помощью этой организации. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила, что Украина до конца 2022 года может получить еще 1,7 миллиарда долларов. Во вторник Киеву выделили грантовые средства США в размере 2 миллиардов долларов через фонд Всемирного банка.

Как говорится в релизе финансовой организации, Всемирный банк признал необходимость нового пакета финансирования на сумму 610 миллионов долларов, который поможет Украине удовлетворить свои базовые потребности. Издание отмечает, что этот пакет помощи дополняет предыдущие.