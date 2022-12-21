Украина бросилась в погоню за фальшивыми героями, полагаясь на США и Евросоюз. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Sabah Мехмет Барлас (Mehmet Barlas).

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Он заявил, что Киев пустился в провальную авантюру. Журналист отметил, что в настоящее время украинский народ испытывает большие трудности, несмотря на предоставленную Западом технику. В частности, в стране нет электричества, отопления и воды. «Украинский народ оставлен на милость российской армии», — утверждается в статье.

Барлас также отметил, что Запад делал все возможное, чтобы отношения между Анкарой и Москвой испортились, а положение Турции напоминало нынешнюю Украину. Однако Турция избавила себя от положения «аванпоста НАТО» против России, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган смог выстроить хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.