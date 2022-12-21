В США узнали о планах Зеленского приехать в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон 21 декабря. Об этом сообщает портал Axios. Такую же информацию сообщило издание Punchbowl News, передает ТАСС.

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По информации Axios, украинский лидер выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Детали визита не уточняются. Однако отмечается, что полиция Капитолия уже начала усиление.