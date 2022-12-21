Германия заявила об отказе от нефти из России в следующем году

Германия решила отказаться от покупок российской нефти в следующем году. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства экономики ФРГ, передает РИА Новости.

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Накануне глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил о принятии заявки на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» от Германии и Польши на 2023 год, хотя ранее эти страны неоднократно высказывали свое намерение отказаться от поставок нефти из России.

Представитель Министерства экономики ФРГ заявил, что нефтеперерабатывающие предприятия в Шведте и Лойне не будут заказывать российскую нефть в 2023 году. Источник уточнил, что НПЗ в Шведте по состоянию на январь забронировал в трубопроводной системе соответствующие мощности для импорта нефти из Казахстана.