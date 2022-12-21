В ООН заявили, что талибы нарушили очередное обещание, запретив девушкам посещать вузы

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение о запрете женщинам в Афганистане посещать высшие учебные заведения является очередным нарушением обещаний со стороны захватившего власть в стране движения "Талибан".
"Это явно очередное нарушенное обещание со стороны "Талибана", - сказал Дюжаррик.
Он отметил, что с момента захвата власти в Афганистане талибами и в последние месяцы в этой стране наблюдается лишь сужение пространства для женщин. Речь идет не только о вопросе образования, но и о доступе в общественные места, подчеркнул представитель генсека ООН.
По его словам, это решение является еще одним тревожным шагом. Сложно представить, как страна может развиваться без активного участия женщин, а также без их образования, добавил он. Ранее сообщалось, что в Афганистане ввели закон, запрещающий женщинам получать высшее образование.