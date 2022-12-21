США заявили о полномасштабном оборонном партнерстве России и Ирана

Отношения России и Ирана становятся полномасштабным оборонным партнерством, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

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Он напомнил, что Вашингтон в последнее время указывал на тот факт, что в обмен на боевые беспилотники Москва предлагает Тегерану «военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне». «Это трансформирует их отношения в полномасштабное партнерство в сфере обороны», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа США подчеркнул, что подобное взаимодействие двух стран создает вызовы не только для Украины, но также для соседей Ирана в регионе.