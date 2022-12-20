Госдеп прокомментировал отношения РФ и Ирана

Соединенные Штаты считают, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"В последнее время мы говорили о том, что эти отношения работают в обе стороны, а также о том факте, что в обмен на боевые беспилотники Россия предлагает Ирану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне. Это трансформирует их отношения в полномасштабное партнерство в сфере обороны", - утверждал он. "Мы говорили о вызовах, которые это партнерство создает не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе", - добавил Прайс.
Представитель Госдепартамента отказался строить предположения о том, для каких целей Тегеран мог бы использовать поддержку Москвы.
"Не нам говорить о намерениях Ирана, о том, что Иран может стремиться сделать с той военной и технической поддержкой, которую оказывает ему Россия", - сказал он.
По словам Прайса, учитывая "предыдущую деятельность Ирана", Вашингтону придется "хорошо задуматься" в случае, если исламская республика "получит потенциально более передовые ноу-хау, более сложные технологии, техническую поддержку и поддержку специалистов".
В августе газета The Washington Post выступила с утверждением, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.