Госдеп прокомментировал отношения РФ и Ирана

"В последнее время мы говорили о том, что эти отношения работают в обе стороны, а также о том факте, что в обмен на боевые беспилотники Россия предлагает Ирану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне. Это трансформирует их отношения в полномасштабное партнерство в сфере обороны", - утверждал он. "Мы говорили о вызовах, которые это партнерство создает не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе", - добавил Прайс.