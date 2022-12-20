Макрон ответил на критику Киева после заявления о гарантиях для РФ

"Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему, объяснит мне, что он предлагает, - добавил французский лидер. - Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент", - предупредил он, добавив, что выступает явно против этого.