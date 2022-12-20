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16 минут назад

Макрон подтвердил свою позицию по гарантиям для России после перемирия на Украине

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон придерживается позиции о необходимости предоставления гарантий безопасности России после завершения боевых столкновений на Украине, отвергнув критику по этому поводу со стороны украинских властей.

Макрон ответил на критику Киева после заявления о гарантиях для РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша роль - готовить мир, и когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир", - сказал он во вторник в интервью телеканалам LCI и TF1.

Макрон отметил, что для Украины со своей стороны Франция и так обеспечивает гарантии безопасности, поставляя ей вооружения. В то же время президент подчеркнул, что, несмотря на то военную помощь Парижа Киеву, он категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения Франции в конфликт в качестве одной из сторон.

"Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему, объяснит мне, что он предлагает, - добавил французский лидер. - Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент", - предупредил он, добавив, что выступает явно против этого.

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Таким образом президент прокомментировал публичные нападки в своей адрес со стороны секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова и некоторых европейских политиков, которые не согласились с тезисом Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России. Ранее он заявил в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

В мире,Эмманюэль Макрон,Алексей Данилов,
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