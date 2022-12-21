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27 минут назад

Gazeta Wyborcza: Польша ужесточила контроль над пособиями «500+» для украинских беженцев

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия «500+», сообщили СМИ.

Польша ужесточила контроль над пособиями украинским беженцам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обозреватель газеты Gazeta Wyborcza Каролина Козакевич отметила, что в сентябре мэр граничащего с Украиной Перемышля Войцех Бакун заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством пособий, передает РИА «Новости».

Как подчеркнула пресс-секретарь Управления социального страхования Ивона Ковальская-Матис, в ближайшее время выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране, а право на получение пособия для семей «500+» будет утрачено. При этом УСС уже приостановило выдачу более 110 тыс. пособий.

«Предупреждаю: УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, используемый для проверки права на льготы», – заявила Ковальская-Матис.

Отмечено также, что сообщения об отъезде украинцев, получающих пособие, поступают от третьих лиц, например, от сотрудников школ, в которых учатся дети граждан Украины.

Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войцех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.

Напомним, европейская газета Euractiv сообщила, что власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов.

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