Польша ужесточила контроль над пособиями украинским беженцам

В Польше ужесточили контроль над выдачей украинским беженцам пособия «500+», сообщили СМИ.

Обозреватель газеты Gazeta Wyborcza Каролина Козакевич отметила, что в сентябре мэр граничащего с Украиной Перемышля Войцех Бакун заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством пособий, передает РИА «Новости».

Как подчеркнула пресс-секретарь Управления социального страхования Ивона Ковальская-Матис, в ближайшее время выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране, а право на получение пособия для семей «500+» будет утрачено. При этом УСС уже приостановило выдачу более 110 тыс. пособий.

«Предупреждаю: УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, используемый для проверки права на льготы», – заявила Ковальская-Матис.

Отмечено также, что сообщения об отъезде украинцев, получающих пособие, поступают от третьих лиц, например, от сотрудников школ, в которых учатся дети граждан Украины.

Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войцех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.