Талибан* потребовал приостановить занятия для студенток в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), которое в августе 2021 года захватило власть в Афганистане, потребовало от университетов страны приостановить занятия для всех студенток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.

Уточняется, что в университеты страны были отправлены письма от лица «Талибана», в которых руководство учебных заведений предупредили, что на основании решения кабинета министров занятия для всех студентов-девушек должны быть немедленно приостановлены.

Данный шаг является ещё одной частью масштабной кампании «Талибана» по установлению контроля над Афганистаном, которая началась после решения США вывести из страны свои вооруженные силы. После того как движение установило контроль над территорией страны, в Афганистане начали вводить различные ограничения в отношении женщин, обосновывая это необходимостью создания «соответствующей исламской среды».