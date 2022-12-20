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21 минуту назад

Участники коррупционного скандала в Европарламенте стали давать показания

Елена Прошина

Бельгийское издание LeSoir со ссылкой на документы следствия сообщает, что участники коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания.

Участники коррупционного скандала в ЕП стали давать показания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что одной из первых дала показания бывшая заместитель председателя Европарламента Ева Кайли. Она призналась, что передала своему отцу портфель с наличными, который тот должен был спрятать. Позже мужчина был задержан полицией в одной из гостиниц Брюсселя.

Также дал показания и бывший депутат Европарламента Антонио Панцери, который считается организатором коррупционных схем. Издание утверждает, что он частично признал свою причастность к скандалу. Уточняется, что в расследовании фигурируют ещё три депутата Европарламента, которые могут быть причастны к скандалу.

В начале декабря правоохранительные органы Бельгии провели несколько задержаний в Брюсселе, где располагается Европейский парламент. Причиной стали расследования возможных коррупционных схем, связанных с Чемпионатом мира по футболу в Катаре. Уточняется, что речь идёт о возможной передаче крупных денежных взяток и подарков в обмен на работу по улучшению имиджа страны-хозяйки соревнований.

В мире,Ева Кайли,Европарламент,
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