Участники коррупционного скандала в ЕП стали давать показания

Бельгийское издание LeSoir со ссылкой на документы следствия сообщает, что участники коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания.

Отмечается, что одной из первых дала показания бывшая заместитель председателя Европарламента Ева Кайли. Она призналась, что передала своему отцу портфель с наличными, который тот должен был спрятать. Позже мужчина был задержан полицией в одной из гостиниц Брюсселя.

Также дал показания и бывший депутат Европарламента Антонио Панцери, который считается организатором коррупционных схем. Издание утверждает, что он частично признал свою причастность к скандалу. Уточняется, что в расследовании фигурируют ещё три депутата Европарламента, которые могут быть причастны к скандалу.