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38 минут назад

В ЕС хотели бы заставить Россию и Украину пойти на переговоры

Елена Прошина

Большинство граждан стран Евросоюза считают, что Россию и Украину необходимо принудить к мирным переговорам. Такое мнение они высказали в ходе опроса, который провел будапештский исследовательский центр Szazadveg во всех 27 государствах ЕС, передает ТАСС.

В ЕС хотели бы заставить Россию и Украину пойти на переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно полученным данным, 82% граждан стран Евросоюза согласились с необходимость заставить Москву и Киев пойти на мирные переговоры с целью завершения конфликта. Самым популярным такое мнение оказалось среди респондентов из государств, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя в отношении РФ, — на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии. Обратная ситуация наблюдалась в Польше и странах Балтии, являющихся убежденными сторонниками антироссийских мер. В них против мирных переговоров высказались от 30 до 40%.

Также Szazadveg выяснил уровень обеспокоенности среди граждан ЕС в связи с происходящим на Украине. Конфликт вызывает тревогу у 68% респондентов.

Центр проводил опрос с 13 октября по 7 декабря. В нем приняли участие не менее тысячи человек из каждой из 27 стран ЕС.

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