Szazadveg: большинство граждан ЕС хотят заставить Россию и Украину пойти на переговоры

«С принуждением к мирным переговорам в наибольшей степени согласны в тех южных странах, где не приняли многие части предыдущих пакетов санкционных предложений Брюсселя (91% на Кипре, 89% в Португалии и в Греции). В Венгрии, которая также критически относится к санкциям, 88% населения выступают за мир», - приводит РИА Новости комментарий авторов исследования.