Финляндия передаст Украине военную помощь на миллионы евро

Власти Финляндии передадут Украине одиннадцатый пакет военной помощи на сумму 28,8 миллиона евро. Об этом сообщает Euractiv.

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Министр обороны страны Антти Кайкконен подчеркнула, что Хельсинки продолжит поддерживать Киев в оборонительной борьбе. По информации портала, общая сумма финской помощи украинской стороне с начала военной операции России составила 189,2 миллиона евро.

Отмечается, что Финляндия также продолжит участие в обучении служащих украинских Вооруженных сил в Великобритании.