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53 минуты назад

Президент Хорватии призвал уволить Борреля и назвал руководство ЕС бездарным

Газета.Ruиещё 1

Президент Хорватии Зоран Миланович призвал уволить главу внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и назвал руководство ЕС бездарным, сообщает газета Jutarnji list.

Президент Хорватии призвал уволить Борреля и назвал руководство ЕС бездарным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчет в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше», — заявил Миланович на церемонии, посвященной годовщине основания Хорватского военного училища им. Франьо Туджмана в Загребе.

Он также рассказал, что Жозеп Боррель направил главе МИД Хорватии Грличу Радману «скандальное, безобразное и лживое» письмо как ответ на требования Хорватии равного к себе отношения. Миланович отметил, что будет требовать отставки Борреля.

В мире,Зоран Миланович,Жозеп Боррель,ЕС,
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