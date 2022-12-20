Президент Хорватии призвал уволить Борреля и назвал руководство ЕС бездарным

Президент Хорватии Зоран Миланович призвал уволить главу внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и назвал руководство ЕС бездарным, сообщает газета Jutarnji list.
«Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчет в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше», — заявил Миланович на церемонии, посвященной годовщине основания Хорватского военного училища им. Франьо Туджмана в Загребе.
Он также рассказал, что Жозеп Боррель направил главе МИД Хорватии Грличу Радману «скандальное, безобразное и лживое» письмо как ответ на требования Хорватии равного к себе отношения. Миланович отметил, что будет требовать отставки Борреля.