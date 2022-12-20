В семи областях Украины закончились места для размещения беженцев

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в соцсетях сообщил о том, что в семи областях Украины закончились места для длительного размещения беженцев.

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«Отсутствуют свободные места для продолжительного пребывания в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Полтавской и Николаевской областях», — пишет Тимошенко.

Он добавил, что в данный момент больше всего свободных мест для длительного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — в Одесской, Житомирской, Закарпатской и Волынской областях.

Ранее украинский беженец признался в пережитых унижениях после переезда в Великобританию — пожилой мужчина поругался со своим «спонсором» и был выгнан на улицу в городе Брекон.