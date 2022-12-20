Украина названа страной года

Журнал The Economist присудил Украине звание «страны 2022 года». По мнению авторов издания, в уходящем году Украина проявила истинный героизм, изобретательность и стойкость, чем и заслужила такую оценку.

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Редакция журнала поделилась, что обычно страной года выбирают то государство, жизнь в котором стала лучше за последний год. Однако Украина стала необычным выбором, поскольку «жизнь большинства украинцев значительно ухудшилась» в результате разгоревшегося конфликта.

При этом сотрудники издания отметили, что каждый год в редакции начинаются споры о том, какую страну выбрать, но в этот раз «это может быть только Украина». Как сказано в материале, в 2022 году жители Украины «проявили себя», показав истинный героизм, изобретательность, стойкость и умение вдохновлять.