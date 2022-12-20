Вспышку неизвестного смертельного заболевания выявили в Афганистане

В афганской провинции Забуль произошла вспышка неизвестного заболевания. Заразились около 80 человек, два ребёнка погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные источники.

Глава Управления здравоохранения провинции Забуль Абдула Хакима Хакими заявил, что заболевание было впервые обнаружено в округе Шахджой. Главными симптомами неизвестного заболевания на данный момент выделяют высокую температуру и кровотечение из носа.