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51 минуту назад

Вспышку неизвестного смертельного заболевания выявили в Афганистане

Елена Прошина

В афганской провинции Забуль произошла вспышка неизвестного заболевания. Заразились около 80 человек, два ребёнка погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные источники.

Вспышку неизвестного смертельного заболевания выявили в Афганистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Управления здравоохранения провинции Забуль Абдула Хакима Хакими заявил, что заболевание было впервые обнаружено в округе Шахджой. Главными симптомами неизвестного заболевания на данный момент выделяют высокую температуру и кровотечение из носа.

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Ранее крупная вспышка холеры произошла на Гаити. Согласно имеющимся данным, со 2 октября по 6 декабря 2022 года в республике было зафиксировано 13 672 случая заболевания с подозрением на холеру, из которых 283 случая закончились летальным исходом.

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