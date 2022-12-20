В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности

Европейские средства массовой информации совсем не свободны — они являются продажными и необъективными, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Видео ее выступления опубликовано в Twitter.

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«Я смотрю на средства массовой информации, которые у нас (в Европе — прим. «Ленты.ру») есть, и я не вижу в них большой свободы. Наши СМИ задушены деньгами. Они скованы страхом», — высказалась депутат.

Дейли также обвинила западные медиа в том, что им «важнее иметь доступ к власти, чем привлекать власть к ответственности за преступления».

«Если мы хотим считать себя защитниками свободы СМИ, мы должны признать, что наши основные средства массовой информации совсем не свободны», — подчеркнула она.