В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
42 минуты назад

В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности

Lenta.ru

Европейские средства массовой информации совсем не свободны — они являются продажными и необъективными, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Видео ее выступления опубликовано в Twitter.

В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я смотрю на средства массовой информации, которые у нас (в Европе — прим. «Ленты.ру») есть, и я не вижу в них большой свободы. Наши СМИ задушены деньгами. Они скованы страхом», — высказалась депутат.

Дейли также обвинила западные медиа в том, что им «важнее иметь доступ к власти, чем привлекать власть к ответственности за преступления».

«Если мы хотим считать себя защитниками свободы СМИ, мы должны признать, что наши основные средства массовой информации совсем не свободны», — подчеркнула она.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии выразила мнение, что Украина не сможет вернуть деньги, которые ей выделил Евросоюз за время проведения российской спецоперации. По мнению Дейли, Киев заплатит высокую цену за предоставленную ему помощь.

В мире,Европарламент,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители