Госдеп: США выступают за сохранение дипломатических отношений с Россией

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс в интервью изданию RTVi заявил, что Штаты выступают за сохранение дипломатических отношений с Россией.
«Мы хотим, чтобы дипломатические каналы между Соединенными Штатами и Россией продолжали существовать <…> Особенно важно, когда напряженность высока, чтобы мы поддерживали способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно», — пояснил Прайс.
Спикер госдепа подчеркнул, что Вашингтон не намерен вести с Москвой каких-либо переговоров по ситуации на Украине, равно как «ни о какой другой стране мира».
Ранее в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне говорили, что углубление российско-белорусского сотрудничества вызывает раздражение у Соединенных Штатов.