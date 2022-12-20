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7 минут назад

Госдеп: США выступают за сохранение дипломатических отношений с Россией

Газета.Ru

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс в интервью изданию RTVi заявил, что Штаты выступают за сохранение дипломатических отношений с Россией.

Госдеп: США выступают за сохранение дипломатических отношений с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы хотим, чтобы дипломатические каналы между Соединенными Штатами и Россией продолжали существовать <…> Особенно важно, когда напряженность высока, чтобы мы поддерживали способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно», — пояснил Прайс.

Спикер госдепа подчеркнул, что Вашингтон не намерен вести с Москвой каких-либо переговоров по ситуации на Украине, равно как «ни о какой другой стране мира».

Ранее в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне говорили, что углубление российско-белорусского сотрудничества вызывает раздражение у Соединенных Штатов.

В мире,Госдеп США,
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