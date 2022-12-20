Госдеп: США выступают за сохранение дипломатических отношений с Россией

«Мы хотим, чтобы дипломатические каналы между Соединенными Штатами и Россией продолжали существовать <…> Особенно важно, когда напряженность высока, чтобы мы поддерживали способность разговаривать друг с другом и передавать сообщения туда и обратно», — пояснил Прайс.