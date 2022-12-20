Вспышку неизвестного смертельного заболевания выявили в Афганистане

На юге Афганистана в провинции Забуль произошла вспышка неизвестного заболевания, унесшего жизни двух людей. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения.

Он уточнил, что в районе Шаджой на востоке провинции за сутки заразились по меньшей мере 80 человек, еще двое детей умерли. Среди симптомов — сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа, однако о каком именно заболевании идет речь не уточняется.

В ноябре около 700 детей за сутки попали в больницы с диареей и тошнотой в провинции Сулеймания на севере Ирака. Летом этого года в провинции Киркук на севере Ирака был зафиксирован первый случай холеры. Болезнь распространилась на другие регионы страны, в том числе Багдад.