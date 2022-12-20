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1 час назад

Вспышку неизвестного заболевания обнаружили на юге Афганистана

Вечерняя Москва

На юге Афганистана в провинции Забуль произошла вспышка неизвестного заболевания, унесшего жизни двух людей. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения.

Вспышку неизвестного смертельного заболевания выявили в Афганистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что в районе Шаджой на востоке провинции за сутки заразились по меньшей мере 80 человек, еще двое детей умерли. Среди симптомов — сильная лихорадка и кровотечение изо рта и носа, однако о каком именно заболевании идет речь не уточняется.

В ноябре около 700 детей за сутки попали в больницы с диареей и тошнотой в провинции Сулеймания на севере Ирака. Летом этого года в провинции Киркук на севере Ирака был зафиксирован первый случай холеры. Болезнь распространилась на другие регионы страны, в том числе Багдад.

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В июле китайские эпидемиологи подтвердили один случай заболевания холерой в городе Ухане. Определить, что именно холера является причиной плохого самочувствия пациента, удалось с помощью серологического анализа. Главными признаками опасного заболевания у инфицированного стали диарея и повышенная температура.

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