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9 минут назад

Си Цзиньпин высказался о затягивании кризиса на Украине

Илья Родин

Затягивание и дальнейшее усложнение кризиса на Украине не соответствует интересам сторон, заявил глава КНР Си Цзиньпин во вторник, 20 декабря, в ходе телефонных переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом пишет РИА «Новости».

Си Цзиньпин высказался о затягивании кризиса на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в ходе беседы политики обменялись мнениями в отношении противостояния на Украине.

Си Цзиньпин пояснил, что Пекин по-прежнему выступает за проведение мирных переговоров, готов содействовать примирению Москвы и Киева.

«Затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон», - уточнил китайский лидер.

Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине

Китай поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, надеется на создание продуманной архитектуры европейской безопасности, резюмировал Си Цзиньпин.

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