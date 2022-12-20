Си Цзиньпин высказался о затягивании кризиса на Украине

Затягивание и дальнейшее усложнение кризиса на Украине не соответствует интересам сторон, заявил глава КНР Си Цзиньпин во вторник, 20 декабря, в ходе телефонных переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе беседы политики обменялись мнениями в отношении противостояния на Украине.

Си Цзиньпин пояснил, что Пекин по-прежнему выступает за проведение мирных переговоров, готов содействовать примирению Москвы и Киева.

«Затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон», - уточнил китайский лидер.