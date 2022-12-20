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31 минуту назад

Названа сумма гранта от США для Украины

Елена Прошина

Киев получил от США грант в размере двух миллиардов долларов через Целевой фонд Всемирного банка. Об этом сообщается на сайте кабмина Украины.

Названа сумма гранта от США для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что это уже второй транш из гранта, общий размер которого составляет 4,5 миллиарда долларов. США предоставили Киеву данные средства в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления на Украине».

Власти страны намерены пустить эти деньги на «обеспечение пенсионных выплат, зарплаты работникам гражданской защиты и оплату услуг по программе медицинских гарантий».

Добавим, что с начала спецоперации России на Украине власти США предоставили в форме грантов Киеву уже 12 миллиардов долларов.

В мире,Правительство Украины,Всемирный Банк,
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