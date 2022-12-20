Названа сумма гранта от США для Украины

Киев получил от США грант в размере двух миллиардов долларов через Целевой фонд Всемирного банка. Об этом сообщается на сайте кабмина Украины.

Отмечается, что это уже второй транш из гранта, общий размер которого составляет 4,5 миллиарда долларов. США предоставили Киеву данные средства в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления на Украине».

Власти страны намерены пустить эти деньги на «обеспечение пенсионных выплат, зарплаты работникам гражданской защиты и оплату услуг по программе медицинских гарантий».