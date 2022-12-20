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56 минут назад

Киев выступил с предложением к Грузии по Саакашвили

Илья Родин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев готов принять бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили, обеспечить его безопасность и лечение. Об этом пишет РИА «Новости».

Киев выступил с предложением к Грузии по Саакашвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подоляк подчеркнул, что ему очень тяжело смотреть на то, как хорошо знакомый ему человек якобы «умирает в прямом эфире телевидения».

По его мнению, грузинские власти на глазах мирового сообщества уничтожают историю Грузии и ее бывшего президента.

Украина может принять Саакашвили, дать гарантии его безопасности, обеспечить необходимое лечение, уточнил Подоляк.

Напомним, что при экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили был главой Одесской области. Его отстранили от должности за то, что за считанные месяцы экономические показатели региона значительно ухудшились.

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В октябре 2021 года бывший президент Грузии был задержан полицией республики. Его обвинили в совершении тяжких преступлений и приговорили к 9 годам колонии. В настоящее время он предположительно находится в тюремной больнице.

Ранее сообщалось, что глава Минюста Грузии Рати Брегадзе предложил пригласить в страну любого зарубежного специалиста для обследования и лечения экс-главы государства.

В мире,Михаил Подоляк,Михаил Саакашвили,Петр Порошенко,
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