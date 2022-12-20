Киев выступил с предложением к Грузии по Саакашвили

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев готов принять бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили, обеспечить его безопасность и лечение. Об этом пишет РИА «Новости».

Подоляк подчеркнул, что ему очень тяжело смотреть на то, как хорошо знакомый ему человек якобы «умирает в прямом эфире телевидения».

По его мнению, грузинские власти на глазах мирового сообщества уничтожают историю Грузии и ее бывшего президента.

Украина может принять Саакашвили, дать гарантии его безопасности, обеспечить необходимое лечение, уточнил Подоляк.

Напомним, что при экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили был главой Одесской области. Его отстранили от должности за то, что за считанные месяцы экономические показатели региона значительно ухудшились.

В октябре 2021 года бывший президент Грузии был задержан полицией республики. Его обвинили в совершении тяжких преступлений и приговорили к 9 годам колонии. В настоящее время он предположительно находится в тюремной больнице.