Польша попросила Совет Европы о помощи в получении репараций от Германии

Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
«В связи с тем, что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, я сегодня обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров Совета Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами», — цитирует Мулярчика РИА Новости.
Он добавил, что Берлин не намерен сотрудничать с Варшавой по данному вопросу.
В октябре министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.