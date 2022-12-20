Польша попросила Совет Европы о помощи в получении репараций от Германии

«В связи с тем, что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, я сегодня обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров Совета Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами», — цитирует Мулярчика РИА Новости.