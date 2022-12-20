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1 час назад

Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии репарации

RT на русскомиещё 2

Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

Польша попросила Совет Европы о помощи в получении репараций от Германии
Фото: Gettyimages.ru © Jacek KadajGettyimages.ru © Jacek Kadaj

Ранее по тому же вопросу Варшава обратилась в ЮНЕСКО.

«В связи с тем, что с немецкой стороны мы не видим желания вести диалог, я сегодня обращаюсь к генеральному секретарю Совета Европы и комитету министров Совета Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между нашими странами», — цитирует Мулярчика РИА Новости.

Он добавил, что Берлин не намерен сотрудничать с Варшавой по данному вопросу.

В октябре министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

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