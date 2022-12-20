В США сообщили о планах Вашингтона сменить власть на Украине

Вашингтон планирует сменить власть на Украине и уже готовит почву для свержения действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, передает «РИА Новости».
По его словам, на место Зеленского Вашингтон хочет поставить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Риттер заявил, что Запад уже «отодвинул действующего президента на второй план, акцентируя внимание» на новом лице в качестве будущего лидера страны. Он пояснил, что особенно это видно в СМИ, где активно продвигается Залужный.
В связи с этим Риттер уверен, что дни правления Зеленского подошли к концу. По мнению офицера разведки, действующий президент Украины уже не имеет прежней власти и не может оказать влияние на дальнейший исход событий. Будущее Киева будет определять Залужный, который по завершению конфликта с Россией будет сидеть за столом переговоров, подчеркнул он.