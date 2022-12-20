В США сообщили о планах Вашингтона сменить власть на Украине

Вашингтон планирует сменить власть на Украине и уже готовит почву для свержения действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, на место Зеленского Вашингтон хочет поставить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Риттер заявил, что Запад уже «отодвинул действующего президента на второй план, акцентируя внимание» на новом лице в качестве будущего лидера страны. Он пояснил, что особенно это видно в СМИ, где активно продвигается Залужный.