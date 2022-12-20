Крематории Китая оказались переполнены из-за COVID-19

Крематории Китая оказались переполнены мертвыми телами из-за эпидемии COVID-19. Об этом пишет медицинский журнал Medical Xpress.

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В связи со снятием карантинных ограничений в Китае произошел рост числа инфицированных коронавирусом. Помимо дефицита лекарств и сверхурочной работы больниц теперь наблюдаются перебои в работе крематориев и похоронных служб.

«Мы очень загружены, для хранения тел больше нет места в помещении-холодильнике», — цитирует журнал работника крематория в Чунцине.

Отмечается, что такая картина наблюдается во многих китайских провинциях. По словам сотрудника крематория в Гуанчжоу, поток тел увеличился в несколько раз.

«Сейчас мы кремируем более 40 тел в день, тогда как раньше это было около дюжины», — сказал он.