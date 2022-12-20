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23 минуты назад

Президент Румынии опроверг слухи о возможности вторжения РФ в Молдавию

Елена Прошина

Румыния не располагает информацией о якобы возможном вторжении Вооруженных сил РФ в Молдавию, заявил глава государства Клаус Йоханнис. О этом пишет ТАСС.

Президент Румынии опроверг слухи о возможности вторжения РФ в Молдавию
Фото: ТАССТАСС

Ранее директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил о высоком риске наступления российских вооруженных сил в будущем году с целью выхода к непризнанному Приднестровью. Однако уже через два часа пресс-служба СИБ выступила с заявлением, в котором говорится, что руководителя спецслужб неправильно интерпретировали.

«У нас нет такой информации», - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, глава МИД Румынии Богдан Ауреску также заявил, что не видит военной угрозы для Молдавии со стороны России. При этом он подчеркнул, что если понадобится, Румыния окажет помощь Молдавии.

На заявление Мустяцэ отреагировали в Совете Федерации РФ. Сенатор Владимир Джабаров назвал заявление главы СИБ глупым и безответственным. Это сделано, по его мнению, чтобы снова раздуть антироссийскую истерию. Джабаров не исключил, что Мустяцэ заявил о «вторжении» России по команде ЕС, чтобы привлечь внимание партнеров по НАТО и Евросоюзу.

В мире,Владимир Джабаров,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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