Вступление Хорватии в Шенген: последствия, ожидания, факты

Саммит ЕС утвердил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года. Что именно изменится для россиян в связи с этим, разбирался «Рамблер».

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Совет министров Евросоюза на заседании 8 декабря одобрил, а саммит ЕС 16 декабря утвердил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Таким образом, страна станет 27-м членом Шенгена. Также ранее Совет министров финансов зоны евро согласовал присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года, признав, что страна соответствует всем необходимым критериям.

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В Еврокомиссии обратили внимание на то, что расширение Шенгенской зоны, где нет внутреннего пограничного контроля, сделает Европу более безопасной за счет «усиленной защиты внешних границ и более процветающей, благодаря тому, что деловым кругам будет проще контактировать».

Что изменится для россиян?

Правилами Шенгенского соглашения предусмотрено отсутствие пограничного и паспортного контроля внутри зоны. А шенгенская виза, полученная в любой стране соглашения, дает владельцу право свободного перемещения по всем странам, подписавшим соглашение.

Таким образом, с 1 января 2023 года будут отменены проверки лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Также с начала года Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему, в которой есть данные обо всех выданных и аннулированных другими странами разрешениях на въезд.

Это означает, что россияне, у которых есть шенгенские визы, смогут приехать в Хорватию.

«Сейчас Хорватия выдает россиянам национальные визы, для получения которых не требуется сдача биометрических данных. В свою очередь, переход к Шенгенской системе и выдача Хорватией шенгенских виз подразумевает сбор биометрии у заявителей», - напоминает Ассоциация туроператоров России.

Однако пока неизвестно, будут ли в новом году продолжать действовать хорватские визы, полученные ранее, и приравняют ли их к шенгену. «В МИД Хорватии идут активные консультации. Есть много нюансов, которые нужно будет решать», - пояснил источник АТОР в Хорватском туристическом сообществе.

При этом границы Хорватии с Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной с нового года станут внешними границами Шенгенской зоны, пересечь которые россиянам без шенгенской визы будет невозможно, напоминает «Профиль».

Сложности с получением хорватских виз

Вступление Хорватии в Шенген вряд ли изменит политику страны по выдаче виз россиянам, которая и ранее отличалась достаточно строгим подходом. Об этом рассказали опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

«Хорватия последние два года достаточно строго подходила к заявителям, которые собирались оформить визу. Список документов был такой же, как на любой другой шенген, поэтому особых изменений здесь ждать не стоит», - пояснила руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Марина Широкова.

Так, Хорватия ожидала от желающих получит визу: справку с работы, выписку со счета в российском банке с остатком определенной суммы, копии российского и заграничного паспортов. Также необходимо было оплатить отель и авиабилеты в обе стороны.

«Визы в Хорватию не пользовались особым спросом, потому что процесс получения достаточно сложный. Во-первых, разрешение оформляется долго — от двух недель, во-вторых, у них всегда были проблемы с записью на подачу», - пояснила она.

В свою очередь основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер считает, что после окончательного присоединения Хорватии к Шенгенской зоне визу в эту страну станет еще сложнее получить, чем сейчас.

На фоне российской спецоперации на Украине ЕС приостановил с 12 сентября соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген на общих основаниях. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений.

При этом Германия серьезно ужесточила визовые требования для россиян. Для получения разрешения на въезд в страну потребуется предоставить в качестве финансовой гарантии выписку из работающего в ЕС банка. А Варшава и страны Балтии вообще перестали с 19 сентября пускать граждан РФ даже с действующими шенгенскими визами. Также российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче шенгенских виз.