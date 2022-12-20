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1 час назад

Хорватия отказалась считать Украину союзником

Lenta.ruиещё 2

Президент Хорватии Зоран Миланович публично отказался считать Украину союзником, выступив категорически против обучения украинских военных на территории республики. Его слова приводит RT на Балканах.

Хорватия отказалась считать Украину союзником
Фото:  Laura Hasani / Reuters Laura Hasani / Reuters

Президент ответил премьер-министру Андрею Пленковичу, выступившему с инициативой о голосовании за обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорватии. Миланович заявил, что у премьера нет никакой морали, и ему самому стоит отправиться воевать на Украину.

Президент также задался вопросом, кто виноват в «ужасной» материально-технической подготовке хорватской армии. Он поинтересовался, будут ли США защищать Хорватию так, как защищают сейчас Украину.

«Украина — не союзник. Насильно ее пытаются им сделать. Цинично ей предоставили статус кандидата в ЕСЕС. Таков нынешний ЕС. Унижение, ноль», — заключил Миланович.

Ранее в декабре парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Депутаты от оппозиции заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран.

Обучение в странах ЕС пройдут около 15 тысяч бойцов ВСУ. Европейские страны регулярно проводят тренировочные миссии украинских военных, а на боеприпасы для этих целей Брюссель в рамках одной только миссии EUMAM Ukraine выделил около 16 миллионов евро.

В мире,Зоран Миланович,Андрей Пленкович,ЕС,
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