Хорватия отказалась считать Украину союзником

Президент Хорватии Зоран Миланович публично отказался считать Украину союзником, выступив категорически против обучения украинских военных на территории республики. Его слова приводит RT на Балканах.

Фото: Laura Hasani / Reuters Laura Hasani / Reuters

Президент ответил премьер-министру Андрею Пленковичу, выступившему с инициативой о голосовании за обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорватии. Миланович заявил, что у премьера нет никакой морали, и ему самому стоит отправиться воевать на Украину.

Президент также задался вопросом, кто виноват в «ужасной» материально-технической подготовке хорватской армии. Он поинтересовался, будут ли США защищать Хорватию так, как защищают сейчас Украину.

«Украина — не союзник. Насильно ее пытаются им сделать. Цинично ей предоставили статус кандидата в ЕС ЕС. Таков нынешний ЕС. Унижение, ноль», — заключил Миланович.

Ранее в декабре парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Депутаты от оппозиции заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран.