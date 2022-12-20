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46 минут назад

Названы самые работящие члены королевской семьи в 2022 году

Газета.Ru

Принцесса Анна официально признана самым трудолюбивым членом британской королевской семьи 2022 года. Об этом сообщает Mirror.

Названы самые работящие члены королевской семьи в 2022 году
Фото: Kirsty Wigglesworth/APKirsty Wigglesworth/AP

Тhe Court Circular (придворный циркуляр — организация, которая записывает все мероприятия членов королевской семьи) назвал членов королевской семьи, которые больше всех работали в 2022 году. Титул самого трудолюбивого работника в очередной раз достался принцессе Анне. Согласно данным отчета Court Circular, в этом году 72-летняя принцесса Анна провела 214 мероприятий, включая поездки в США и на Фолклендские острова. Вторым в рейтинге стал король Великобритании Карл III, посетивший за год 181 мероприятие. Третье место досталось его младшему брату — принцу Эдварду, на счету которого 143 встречи, а четвертое — его супруге Софи Уэссекской с 138 мероприятиями.

Принц Уильям оказался на пятом месте — наследник британского престола в 2022 году присутствовал на 126 встречах, в то время, как его жена Кейт Миддлтон стала девятой в списке. Шестое место досталось королеве-консорту Камилле, которая посетила 102 мероприятия. На седьмом и восьмом месте – герцог и герцогиня Глостерские, а замыкает десятку принц Эдуард.

Ранее сообщалось, что принц Гарри прорекламирует свои мемуары в новом интервью.

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