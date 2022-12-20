Названы самые работящие члены королевской семьи в 2022 году

Тhe Court Circular (придворный циркуляр — организация, которая записывает все мероприятия членов королевской семьи) назвал членов королевской семьи, которые больше всех работали в 2022 году. Титул самого трудолюбивого работника в очередной раз достался принцессе Анне. Согласно данным отчета Court Circular, в этом году 72-летняя принцесса Анна провела 214 мероприятий, включая поездки в США и на Фолклендские острова. Вторым в рейтинге стал король Великобритании Карл III, посетивший за год 181 мероприятие. Третье место досталось его младшему брату — принцу Эдварду, на счету которого 143 встречи, а четвертое — его супруге Софи Уэссекской с 138 мероприятиями.