В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо

Lenta.ru

Венесуэльские оппозиционные политические партии решили сместить главу самопровозглашенного временного правительства Хуана Гуайдо с его поста. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.

В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо
Фото:  Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Две из четырех основных оппозиционных партий планируют предложить заменить Гуайдо комитетом законодателей. По словам источников Bloomberg, лидеры этих партий внесут предложение 22 декабря на заседании Национальной ассамблеи оппозиции. Гуайдо созвал заседание, чтобы сделать предложение о продлении своего срока еще на год.

«Если законодатели откажутся от своей поддержки, это положит конец тщетной попытке способствовать смене режима, которая началась четыре года назад, когда оппозиция и международная коалиция во главе с администрацией [бывшего президента США Дональда] Трампа объединились вокруг Гуайдо в качестве временного президента», — пишет издание.

Ранее США решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Согласно документу, одна из крупнейших нефтяных компаний в США Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.

Как заявили в ведомстве, такая мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, «которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии».

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

В мире,Хуан Гуайдо,Николас Мадуро,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители