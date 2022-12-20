В Полтаве прогремел взрыв

Во вторник днем в Полтаве произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественные новости».

Других подробностей не приводится. В Полтавской области, а также Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях объявлена воздушная тревога.

Также сообщается о взрыве в Харькове. Во вторник утром украинские СМИ сообщали о взрыве и пожаре в Изюмском районе Харьковской области.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.