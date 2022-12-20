Зеленский прибыл с не анонсированным визитом в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск (украинское название - Бахмут), расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил во вторник украинский телеканал "Дом".

По данным канала, поездка не была анонсирована. Это вторая с начала месяца поездка украинского президента в подконтрольные Киеву части Донбасса - 6 декабря он заявлял, что побывал в Славянске.