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1 час назад

СМИ: Зеленский приехал в Артемовск

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск (украинское название - Бахмут), расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил во вторник украинский телеканал "Дом".

Зеленский прибыл с не анонсированным визитом в Бахмут
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, поездка не была анонсирована. Это вторая с начала месяца поездка украинского президента в подконтрольные Киеву части Донбасса - 6 декабря он заявлял, что побывал в Славянске.

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В последние месяцы российские силы ведут бои за Артемовск, освобождение которого, как говорил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, позволит перейти к освобождению северной части республики. Зеленский называл Артемовск и Соледар самыми горячими и болезненными для украинских властей участками фронта.

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