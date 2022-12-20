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1 час назад

На Украине обвинили журналистку из Дании в «российской пропаганде»

Елена Прошина

Власти Украины лишили аккредитации корреспондентку Датского радио Матильде Кимер. Как сообщает РИА Новости, причиной отзыва разрешения стало «распространение российской пропаганды».

На Украине обвинили журналистку из Дании в «российской пропаганде»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Датское радио на своем сайте опубликовала скриншот письма от 22 августа, в котором управление по связям с общественностью ВС Украины сообщает журналистке, что ее аккредитация аннулирована и признана недействительной в связи с запросом Службы безопасности Украины.

После этого датское издание Nordic news сообщило, что власти Украины обвиняют Кимер в распространении «российской пропаганды». Какая именно публикация стала причиной таких утверждений — не уточняется. Датское радио, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Напомним, что ранее украинские власти аннулировали аккредитацию не менее шести журналистам, в том числе крупных западных изданий CNN и SkyNews, из-за репортажей из Херсона. В Минобороны Украины заявили, что представителям ряда СМИ отменили разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в городе.

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