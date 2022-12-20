На Украине обвинили журналистку из Дании в «российской пропаганде»

Власти Украины лишили аккредитации корреспондентку Датского радио Матильде Кимер. Как сообщает РИА Новости, причиной отзыва разрешения стало «распространение российской пропаганды».

Датское радио на своем сайте опубликовала скриншот письма от 22 августа, в котором управление по связям с общественностью ВС Украины сообщает журналистке, что ее аккредитация аннулирована и признана недействительной в связи с запросом Службы безопасности Украины.

После этого датское издание Nordic news сообщило, что власти Украины обвиняют Кимер в распространении «российской пропаганды». Какая именно публикация стала причиной таких утверждений — не уточняется. Датское радио, в свою очередь, отрицает все обвинения.