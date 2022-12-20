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В Вашингтоне опасаются, что Москва и Пекин начнут совместно использовать «гибридные тактики», направленные на подрыв единства стран-членов НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит, сообщает Financial Times.
Факторами риска Смит назвала проблему кибербезопасности и поставки энергоносителей. «Нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по Североатлантическому альянсу. Мы хорошо осведомлены об этих попытках и намерены с ними бороться», - заверила она.
Военно-воздушные силы США приостановили полеты всех двадцати стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после аварийной посадки одного из них на авиабазе в штате Миссури. Об этом пишет Air Force Times.
Официальный представитель ВВС США Бет Дель Веккио пояснила, что приостановка полетов связана с расследованием инцидента. «В настоящее время мы оцениваем, что пошло не так, и как мы можем снизить риски в будущем. Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования», - заверила она.
Взрыв Вооруженными силами Украины дамбы на реке Ирпень привел к сильным подтоплениям, от которых пострадали местные жители. Украинцы жалуются, что вода медленно разрушает их дома, а власти не оказывают помощь, пишет издание «Страна.ua».
По словам местных жителей, летом, когда дамбу частично отремонтировали, вода начала уходить, плюс ее активно откачивали специальными помпами. Однако с наступлением зимы вода вернулась, а местные власти ничего не делают для решения проблемы. «Когда начали отключать свет, а помпы у нас электрические, ситуация резко ухудшилась. Сейчас все помпы сломались, и ситуация близка к катастрофе», - рассказал местный житель Сергей Демидов.
Израильские силы нанесли сегодня ракетный удар по районам рядом с аэропортом в пригороде Дамаска, погибли не менее двух человек. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
По информации издания, удар был нанесен после прибытия в аэропорт иранского грузового самолета. Также осведомленные источники сообщили, что ракеты могли быть нацелены на иранскую батарею ПВО, недавно установленную в этом районе.
Актеры Эмбер Херд и Джонни Деппом достигли соглашения об урегулировании спора о клевете. Страховая компания американской актрисы выплатит $1 млн ее бывшему мужу, пишет Daily Mail.
При этом Херд заявила в соцсетях, что «ее жизнь, какой она ее знала, была разрушена» судебными делами. Актриса также отметила, что разочаровалась в американском правосудии. «После долгих размышлений я приняла очень трудное решение урегулировать дело о клевете, возбужденное против меня моим бывшим мужем», - заявила Эмбер Херд.