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В США опасаются совместных действий России и Китая по развалу НАТО

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В Вашингтоне опасаются, что Москва и Пекин начнут совместно использовать «гибридные тактики», направленные на подрыв единства стран-членов НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит, сообщает Financial Times.

Факторами риска Смит назвала проблему кибербезопасности и поставки энергоносителей. «Нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по Североатлантическому альянсу. Мы хорошо осведомлены об этих попытках и намерены с ними бороться», - заверила она.

Пентагон приостановил полеты бомбардировщиков B-2 Spirit

Военно-воздушные силы США приостановили полеты всех двадцати стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после аварийной посадки одного из них на авиабазе в штате Миссури. Об этом пишет Air Force Times.

Официальный представитель ВВС США Бет Дель Веккио пояснила, что приостановка полетов связана с расследованием инцидента. «В настоящее время мы оцениваем, что пошло не так, и как мы можем снизить риски в будущем. Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования», - заверила она.

Раскрыты последствия взрыва дамбы под Киевом

Взрыв Вооруженными силами Украины дамбы на реке Ирпень привел к сильным подтоплениям, от которых пострадали местные жители. Украинцы жалуются, что вода медленно разрушает их дома, а власти не оказывают помощь, пишет издание «Страна.ua».

По словам местных жителей, летом, когда дамбу частично отремонтировали, вода начала уходить, плюс ее активно откачивали специальными помпами. Однако с наступлением зимы вода вернулась, а местные власти ничего не делают для решения проблемы. «Когда начали отключать свет, а помпы у нас электрические, ситуация резко ухудшилась. Сейчас все помпы сломались, и ситуация близка к катастрофе», - рассказал местный житель Сергей Демидов.

Израиль нанес ракетный удар рядом с аэропортом Дамаска

Израильские силы нанесли сегодня ракетный удар по районам рядом с аэропортом в пригороде Дамаска, погибли не менее двух человек. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По информации издания, удар был нанесен после прибытия в аэропорт иранского грузового самолета. Также осведомленные источники сообщили, что ракеты могли быть нацелены на иранскую батарею ПВО, недавно установленную в этом районе.

Депп и Херд сошлись на 1 млн долларов по делу о клевете

Актеры Эмбер Херд и Джонни Деппом достигли соглашения об урегулировании спора о клевете. Страховая компания американской актрисы выплатит $1 млн ее бывшему мужу, пишет Daily Mail.