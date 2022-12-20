Азербайджан подал иск в ЕСПЧ против Армении

Власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск в отношении Армении, передает ТАСС. Как заявил представить Баку при ЕСПЧ Чингиз Аскеров, азербайджанская сторона предоставила суду факты уничтожения собственности граждан страны в Лачинском районе, за которые, предположительно, несет ответственность армянская сторона.

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«Мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе в мае — августе 2022 года», — отметил Аскеров.

Как указал представитель Азербайджана в ЕСПЧ, соответствующая информация была направлена в суд в качестве межгосударственной жалобы. При этом он не уточнил точное количество собственности, предположительно, уничтоженной Арменией.