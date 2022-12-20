В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
29 минут назад

Азербайджан подал иск в ЕСПЧ против Армении

Газета.Ru

Власти Азербайджана направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск в отношении Армении, передает ТАСС. Как заявил представить Баку при ЕСПЧ Чингиз Аскеров, азербайджанская сторона предоставила суду факты уничтожения собственности граждан страны в Лачинском районе, за которые, предположительно, несет ответственность армянская сторона.

Азербайджан подал иск в ЕСПЧ против Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе в мае — августе 2022 года», — отметил Аскеров.

Как указал представитель Азербайджана в ЕСПЧ, соответствующая информация была направлена в суд в качестве межгосударственной жалобы. При этом он не уточнил точное количество собственности, предположительно, уничтоженной Арменией.

Ранее сообщалось, что Армения направит в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных, за которыми якобы стоят азербайджанские военные.

В мире,ЕСПЧ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители