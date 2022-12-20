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15 минут назад

Страны ЕС уличили в попытке обойти антироссийские санкции

Lenta.ru

Несмотря на внешнее единстве Евросоюза в вопросе антироссийских санкций, практически все участники соглашений ищут обходные пути для того, чтобы продолжать сотрудничество с Россией для получения углеводородов и других ресурсов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Страны ЕС уличили в попытке обойти антироссийские санкции
Фото: Yves Herman / ReutersYves Herman / Reuters

«Дело в том, что все участники соглашений осознают: пока американское давление в этом направлении сохраняется, санкции необходимо вводить. Но мы видим, что по вопросу усиления давления, выделения денег для Украины появляется пространство для торга, все пытаются урвать себе дополнительные преференции по примеру Венгрии и Польши, блокируя принятие единых соглашений», — отметил Асафов.

Он заметил, что внутри ЕС отсутствует единство по вопросу санкций. Несмотря на то, что страны пытаются создать видимость единства, раз за разом возникают новые разногласия и поводы для дополнительных обсуждений.

Санкции против России захотели изменить

«Кто-то пытается взамен на согласие с договоренностями выбить себе квоты на получение российских углеводородов, кто-то — разморозку или увеличение размеров помощи ЕС, другие — разрешение на продажу собственных вооружений на Украину или по другим направлениям. Все это, в том числе, и становится причиной разногласий», — объяснил аналитик.

Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур.

В мире,Госдума,ЕС,
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