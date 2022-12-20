Киев договорился со SpaceX и получит еще антенны Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев смог договориться с компанией SpaceX о предоставлении нескольких тысяч антенн Starlink, требующихся для спутникового интернета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Украина достигла соглашения со SpaceX Илона Маска о получении еще нескольких тысяч антенн Starlink для помощи в отражении российских воздушных атак», — приводит СМИ комментарий Федорова.
Украинский политик добавил, что вел переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском.
В общей сложности Киев ждет поставку свыше чем 10 тыс. устройств в течение следующих месяцев.
«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину», — сказал Федоров.
Других подробностей, связанных с поддержкой SpaceX Украины, пока нет.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.