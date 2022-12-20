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41 минуту назад

Bloomberg: Киев договорился со SpaceX и получит еще антенны Starlink

Газета.Ru

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев смог договориться с компанией SpaceX о предоставлении нескольких тысяч антенн Starlink, требующихся для спутникового интернета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Киев договорился со SpaceX и получит еще антенны Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина достигла соглашения со SpaceX Илона Маска о получении еще нескольких тысяч антенн Starlink для помощи в отражении российских воздушных атак», — приводит СМИ комментарий Федорова.

Украинский политик добавил, что вел переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

В общей сложности Киев ждет поставку свыше чем 10 тыс. устройств в течение следующих месяцев.

«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину», — сказал Федоров.

Других подробностей, связанных с поддержкой SpaceX Украины, пока нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В мире,Михаил Федоров,Владимир Путин,SpaceX,
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