Киев договорился со SpaceX и получит еще антенны Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев смог договориться с компанией SpaceX о предоставлении нескольких тысяч антенн Starlink, требующихся для спутникового интернета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Украина достигла соглашения со SpaceX Илона Маска о получении еще нескольких тысяч антенн Starlink для помощи в отражении российских воздушных атак», — приводит СМИ комментарий Федорова.

Украинский политик добавил, что вел переговоры с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

В общей сложности Киев ждет поставку свыше чем 10 тыс. устройств в течение следующих месяцев.

«Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину», — сказал Федоров.

Других подробностей, связанных с поддержкой SpaceX Украины, пока нет.