Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР от должности

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности Наталью Никонорову, занимавшую пост министра иностранных дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: МИД ДНР МИД ДНР

По данным агентства, соответствующий указ Пушилина был подписан еще 19 декабря, и тогда же вступил в силу.

Освобождение Никоноровой от должности главы МИД связано с упразднением самого министерства после вхождения республики в состав России.