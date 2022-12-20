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1 час назад

Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР от должности

Lenta.ruиещё 4

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности Наталью Никонорову, занимавшую пост министра иностранных дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР от должности
Фото: МИД ДНРМИД ДНР

По данным агентства, соответствующий указ Пушилина был подписан еще 19 декабря, и тогда же вступил в силу.

Освобождение Никоноровой от должности главы МИД связано с упразднением самого министерства после вхождения республики в состав России.

В конце октября в ДНР сообщили о реорганизации посольства в России. Отмечалось, что посольство будет преобразовано в представительство ДНР как субъекта России.

В мире,Наталья Никонорова,Денис Пушилин,
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