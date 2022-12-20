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1 час назад

Банк Англии представил банкноты с изображением Карла III

Москва24

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Великобритании Карла III. Об этом сообщается на сайте организации.

Банк Англии представил банкноты с изображением Карла III
Фото: bankofengland.co.ukbankofengland.co.uk

Портрет короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Изображение Карла III нанесут на лицевую сторону банкнот и в виде камеи в прозрачном защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена. Обратная сторона купюр будет прежней.

Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в середине 2024 года. Их напечатают для замены изношенных. Купюры также пустят в обращение в случае увеличения спроса.

При этом банкноты с портретом Елизаветы II будут легальным платежным средством пока не будут изношены или повреждены. Такое решение приняли, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в обращение поступили 50-пенсовые монеты с изображением Карла III. На первом этапе выпустили около 9,6 миллиона таких монет.

Лицо Карла, согласно принятой в Великобритании традиции, обращено налево – в сторону, противоположную его предшественнику.

В мире,Елизавета II,
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