В ООН заявили о движении человечества в неправильном направлении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в вопросе решения глобальной проблемы изменения климата человечество движется в неправильном направлении. Его слова передает The Guardian.

Гутерриш объявил о созыве саммита климатических амбиций, где страны должны будут разработать более ощутимые способы борьбы с глобальным потеплением. По словам генсека, на данный момент проблема не решается.

«Мы все еще движемся в неправильном направлении. Цель по сдерживанию роста среднемировой температуры на отметке 1,5 Цельсия задыхается. Климатические планы терпят неудачу. Однако мы не отступаем и даем отпор», — заявил Гутерриш.

Генсек уточнил, что на саммит приглашены все страны. Однако участники должны быть готовы к серьезным действиям для решения вопроса. Гутерриш подчеркнул, что на встрече не будет места тем, кто перекладывает вину на других или не меняет заявления прошлых лет.