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40 минут назад

В ООН заявили о движении человечества в неправильном направлении

Lenta.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в вопросе решения глобальной проблемы изменения климата человечество движется в неправильном направлении. Его слова передает The Guardian.

В ООН заявили о движении человечества в неправильном направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гутерриш объявил о созыве саммита климатических амбиций, где страны должны будут разработать более ощутимые способы борьбы с глобальным потеплением. По словам генсека, на данный момент проблема не решается.

«Мы все еще движемся в неправильном направлении. Цель по сдерживанию роста среднемировой температуры на отметке 1,5 Цельсия задыхается. Климатические планы терпят неудачу. Однако мы не отступаем и даем отпор», — заявил Гутерриш.

Генсек уточнил, что на саммит приглашены все страны. Однако участники должны быть готовы к серьезным действиям для решения вопроса. Гутерриш подчеркнул, что на встрече не будет места тем, кто перекладывает вину на других или не меняет заявления прошлых лет.

В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по климату заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Такие последствия он предрек при отсутствии дополнительных усилий со стороны государств по сокращению выбросов парниковых газов.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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