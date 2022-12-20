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1 час назад

Офис Красного креста в Донецке повреждён в результате обстрелов ВСУ

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Офис Международного комитета Красного Креста получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск Калининского района Донецка.

Офис Красного креста в Донецке поврежден в результате обстрелов ВСУ
Фото: AP © Darko VojinovicAP © Darko Vojinovic

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Повреждения получил офис МККК по улице Капитана Ратникова», — говорится в сообщении.

Вчера, 19 декабря, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела украинскими военными города снаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад.

В ноябре Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне.

В мире,Алексей Кулемзин,Международный комитет Красного Креста,
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