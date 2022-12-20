Офис Красного креста в Донецке поврежден в результате обстрелов ВСУ

Офис Международного комитета Красного Креста получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск Калининского района Донецка.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Повреждения получил офис МККК по улице Капитана Ратникова», — говорится в сообщении.
Вчера, 19 декабря, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела украинскими военными города снаряды попали в корпус Калининской больницы и детский сад.
В ноябре Красный Крест назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне.