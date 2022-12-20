В Киеве временно закрыли на вход четыре станции метро

Движение поездов во вторник утром ограничено на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

"Из-за перепадов напряжения поезда по красной ветке движутся от Академгородка до Арсенальной", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Четыре станции этой ветки временно закрыты на вход. При этом на двух других ветках метро движение поездов происходит в штатном режиме, добавили в КГГА.

Кроме того, украинское издание Klymenko Time во вторник сообщило о сбоях в движении электричек на линиях в столичном регионе.

Ранее во вторник киевское отделение украинского энергохолдинга ДТЭК сообщило, что в столице происходят экстренные отключения электроснабжения, а графики стабилизационных отключений отменены. Накануне гендиректор компании YASNO (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что отключения электричества для жителей украинской столицы могут продолжаться 10 часов, электроэнергии хватает лишь на 20% населения города. В понедельник утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева прозвучали взрывы, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также о повреждениях объектов критической инфраструктуры сообщали власти Киевской области.