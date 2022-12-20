В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
9 минут назад

В Киеве метро и электрички ходят с перебоями из-за проблем с электроснабжением

ТАСС

Движение поездов во вторник утром ограничено на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

В Киеве временно закрыли на вход четыре станции метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за перепадов напряжения поезда по красной ветке движутся от Академгородка до Арсенальной", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Четыре станции этой ветки временно закрыты на вход. При этом на двух других ветках метро движение поездов происходит в штатном режиме, добавили в КГГА.

Кроме того, украинское издание Klymenko Time во вторник сообщило о сбоях в движении электричек на линиях в столичном регионе.

Ранее во вторник киевское отделение украинского энергохолдинга ДТЭК сообщило, что в столице происходят экстренные отключения электроснабжения, а графики стабилизационных отключений отменены. Накануне гендиректор компании YASNO (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что отключения электричества для жителей украинской столицы могут продолжаться 10 часов, электроэнергии хватает лишь на 20% населения города. В понедельник утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева прозвучали взрывы, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также о повреждениях объектов критической инфраструктуры сообщали власти Киевской области.

В мире,Сергей Коваленко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители