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17 минут назад

Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств

Lenta.ru

Десятый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Казахстане в 2023 году, сообщается на сайте пресс-службы президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств
Фото: Официальный сайт Президента Республики КазахстанОфициальный сайт Президента Республики Казахстан

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата», — отмечается в публикации.

По словам Токаева, ОТГ — уникальная площадка для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов. Ее создали в 2009 году, в состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а Туркмения и Венгрия присутсвуют в качестве наблюдателей.

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